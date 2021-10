حانت اللحظة التي ينتظرها معجبو المغنية الإنجليزية الشهيرة أديل، أخيرًا، أصدرت المغنية أول ألبوم موسيقي لها منذ 6 سنوات، وقد نشرت أغنيتها المنفردة "Easy On Me" يوم الجمعة.

تبدأ الأغنية، وهي الأولى من ألبوم منتظر بشدة من المقرر عرضه في شهر نوفمبر القادم، في فعل ما وعدت به المغنية بالضبط: لمعالجة "الاضطراب الداخلي" الناجم عن سلسلة من التغييرات الكبيرة في الحياة، بما في ذلك طلاقها من سيمون كونيكي، الذي تتشارك معه بطفل.

تتوسل كلمات الأغنية إلى مستمعها بـ "go easy on me."