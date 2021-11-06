حتى من بين "الأبديون" الأكثر تنوعًا، فإن ليا ماكهيو، التي تلعب دور "سبرايت"، تفرّدت. إذ أن الممثلة بعمر 15 عامًا فقط.

وبهذا الصدد، علقت ماكهيو بالقول "أنا أصغر ممثلة تلعب دور شخصية خارقة في عالم مارفل السينمائي، هذا مثير حقًا. من الأفضل ألا يأتوا بممثلة أصغر مني".

وفي سياق آخر، سيحصل “دورية مخلب: الفيلم” على جزء آخر تكملة وسلسلة منفصلة. ويقال إن “دورية المخلب: الفيلم العظيم” سيتضمن نيزكًا يمنح قوى خارقة للجراء. ومن المقرر عرض الفيلم الثاني والمسلسل في عام 2023.

وأخيرًا، يتناول الفيلم الوثائقي "Citizen Ash" قصة نجم التنس ومحب الخير، آرثر آش، ومن المقرر أن يصل الوثائقي إلى دور العرض في نيويورك ولوس أنجلوس في ديسمبر القادم.