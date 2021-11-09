قد تبدو أديل وكأنها محطمة من الألم، لكنها وضعت بسهولة كل ذلك الحزن جانباً في "مقاطع هفوات" نشرتها، تعرض مقتطفات من أحدث أغانيها المنفردة.

ويظهر الفيديو مقاطع طريفة لها أثناء تصوير أغنية لها، حيث عرقلها معطفها الطويل وهي تحاول رفع حقيبة تارة، بينما عرقلتها أظافرها الطويلة حين حاولت مرارًا وتكرارًا إدخال كاسيت تارة أخرى.

ولطالما أظهرت أديل روح الدعابة، فهي لا تخشى من أن تسخر من نفسها، إذ غنت مرة "مرحبًا من داخل هذه الشجيرة" في نسخة The Bachelor لبرنامج SNL.

وأثارت أديل بهذه المقاطع حماس معجبيها، حيث علق أحدهم "أديل طبيعية جدًا"، في حين أشاد آخر بها كاتبًا "تبقى متواضعة".