مسرح بموسم الرياض يتحول لملعب يحتفي بمهارات ميسي "الاستثنائية"

قدّم "سيرك دو سوليه" عرضه المنتظر في موسم الرياض، عن أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي، واحتفى العرض بموهبته ومهاراته الاستثنائية، على مسرحٍ يأخذ شكل ملعب كرة قدم.

ويأخذ عرض "سيرك دو سوليه ميسي"، سياقًا زمنيًا مشابهًا لمباراة كرة قدم، يمتد لـ 90 دقيقة، على شوطين مدة كلٍ منهما 45 دقيقة، ويتميّز بمشاهدة على زاوية 360° دون عائق بلقطات لأعظم لحظات ميسي وأهدافه "الأسطورية".

يلعب بطولة العرض فنّانون من 21 جنسية، ويديره فريق مؤلف من 30 شخصًا، في أول عروض السيرك الكندي عن أحد مشاهير الرياضة، وسيستمر تقديمه في موسم الرياض، حتى ديسمبر/ كانون الأوّل 2021.