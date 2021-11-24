وثق مقطع فيديو اللحظة التي ارتطمت فيها شاحنة قلابة بمنزل في مدينة إيغ هاربور بنيوجيرسي، مما تسبب في سقوط رجل يبلغ من العمر 80 عامًا من الدور الأول إلى قبو المنزل.

وقال المحققون إنهم تمكنوا من معرفة هوية المالك الذي سقط إثر انهيار المنزل، وهو ريتشارد بيك الذي يبلغ من العمر 80 عامًا.

كما أشار المحققون إلى إن الشاحنة القلابة اصطدمت أولاً بمؤخرة سيارة، على بعد قرابة 150 ياردا شرق طريق "وايت هورس بايك". السائق، الذي عرّفته الشرطة بأنه روجيليو سيرانو البالغ من العمر 69 عامًا من فينلاند، غادر الطريق، وارتطم بلافتات، قبل أن ينتقل عبر حقل مجاور ليضرب المنزل في النهاية.

لم تستنتج الشرطة بعد ما حدث بالفعل لإجبار الشاحنة القلابة على الخروج من الطريق أثناء استمرارها في السير عبر الحقل. لكن كلًا من مالك المنزل وسائق الشاحنة بخير، بعد أن عانيا من إصابات طفيفة فقط.