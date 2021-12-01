ارتجف بشدة.. تلذذ طفل بتناول فطيرة يقطين لأول مرة يلقى رواجًا كبيرًا

هل تتذكر أول قضمة لك كطفل من فطيرة اليقطين؟ قد لا تتذكرها، ولكن هذا الطفل لن ينسى أول تجربة له، حيث لقي رد فعل كاسايا جوزيف ذو العامين على أول قضمة له من آيس كريم الفانيلا على فطيرة اليقطين رواجًا كبيرًا.

وظهر الطفل وهو يرتعش مستمتعًا بالفطيرة، بينما أشارت والدته، آيتيا، إلى أنها كانت مجرد فطيرة يقطين تم شراؤها من متجر في كولورادو سبرينغز، والتي أدت إلى كل هذه الإيماءات والرعشات.

لكن كل هذا الاهتزاز بسبب قضمة من فطيرة اليقطين ترك البعض يتساءل "هل أنتِ متأكدة من أن الصبي ليس مصابًا بالحساسية؟"، لتشير والدته إلى أنها رأته يرتجف سابقًا، عندما كان يحاول إظهار عضلاته، مؤكدة أنه "طفل كاريزمي للغاية. إنه مجرد طفل تطغى عليه الفكاهة".