زبونة تهدي أمًّا عاملة مفاجأة العمر.. ما هي وكيف كانت ردة الفعل؟

تحتفل موظفة بمتجر لحلوى الدونات بـ"معجزة" في عيد الميلاد، بعد أن أهدتها إحدى زبوناتها مفاجأة تحدث مرة في العمر.

إيبوني جونسون والزبونة سوزان بيرك كانتا مقربتين منذ التقتا في مسار الطلب من السيارة الخاص بدانكن دونتس.

في يوم ما، لاحظت بيرك أن موظفتها المفضلة مفقودة، وعلمت لاحقًا أنه تم إخلاؤها وأطفالها من المنزل بعد تعثرها في الأوقات الصعبة.

لذا قررت الزبونة أن تقدم العون، وبمساعدة من عدة منظمات، تمكنت بيرك من إيجاد منزل وأثاث للعائلة.

والآن، وبمنزل مؤثث بالكامل، تقول إيبوني إنها وأطفالها مستعدون لعيد ميلاد مجيد.