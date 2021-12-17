عنكبوت على مسؤولة صحة بأستراليا يعطّل مؤتمرًا صحفيًا.. شاهد رد فعلها

عطّل عنكبوت مؤتمرًا صحفيًا عن إصابات كوفيد - 19، لوزيرة الصحة في كوينزلاند بأستراليا، حيث كانت المسؤولة تجيب عن أسئلة تتعلق بارتفاع الإصابات بكورونا في كوينزلاند منذ فتح حدود الولاية في 13 ديسمبر.

ونبّه أحدهم المسؤولة بالقول "أيتها الوزيرة، هناك عنكبوت عليك"، لتقول على الفور "هل يمكن لأحد ما أن يزيل العنكبوت عني".

بعد لحظات، قالت المسؤولة "سندع شخصًا آخر يهتم بالأمر، لكن إن اقترب من وجهي أخبروني رجاءً".

ونشرت الوزيرة لاحقًا عبر حسابها على تويتر مازحة قائلة "لم يتعرض أي عنكبوت للإصابة أثناء المؤتمر الصحفي".