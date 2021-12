ظهرت دوقة كامبريدج زوجة الأمير ويليام، كيت ميدلتون وهي تعزف البيانو علناً أمام العامّة في حفل ترانيم الكريسماس الذي أقيم في كنيسة "وستمنستر أبي". وعزفت الدوقة البيانو جنبًا الى جنب مع المغني البريطاني، توم ووكر، حيث قاما بتأدية أغنية "For Those Who Can't Be Here" (لمن لا يستطيعون التواجد هنا)