باحثون يعلمّون سمكة ذهبية كيفية قيادة مركبة.. شاهد قدراتها

علّم باحثون إسرائيليون سمكة ذهبية كيفية قيادة حوض مائي موضوع على عجلات، حسبما أفادت جامعة بن غوريون في النقب.

بفضل كاميرا وحساسات، وثق العلماء تحركات السمكة داخل الحوض، وترجموا هذه الحركات إلى اتجاهات تُبعث للعجلات.

بعد أيام من التدريب، كانت السمكة قادرة على التنقل في مسار، وبحسب طالبة الدكتوراة، ساشار غيفون، فإن "فإن الأمر لا يتطلب الكثير من الوقت حتى تتمكن السمكة من قيادة مركبة، تكون مشوشة في البداية ولا تعرف ما الذي يحدث. لكن سرعان ما تدرك أن هناك علاقة بين تحركاتها والمركبة التي هي فيها".

ومثلما هو حال البشر، فإن بعض الأسماك الذهبية أفضل من غيرها في القيادة، وهذا أمر أكّده بروفيسور الأحياء وعالم الأعصاب، رونين سيغيف، الذي قال إنه "كانت هناك أسماك جيدة في التنقل وكانت هناك أسماك متوسطة الأداء أظهرت سيطرة على المركبة لكن كانت أقل قدرة على توجيهها".