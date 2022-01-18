بسبب الجليد.. شاهد كيف تفقد السيارات السيطرة فجأة على طرقات أمريكا

وفقًا للمسؤولين، وبسبب الجليد في وسط ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإن الكثير من السائقين عانوا في السيطرة على المركبات، مع مكافحة الولاية آثار العاصفة الشتوية التي ضربت جنوب شرق البلاد.

وتظهر مقاطع الفيديو فقدان سائقي المركبات السيطرة على سياراتهم، مع محاولتهم الوقوف التام بالمركبات لتفادي الإضرار بأنفسهم أو بغيرهم من السائقين الآخرين.

ولا يتوقف الضرر عند الشوارع فقط، إذ أن أعمدة الطاقة في بعض المناطق انقسمت إلى النصف بسبب أجذع الأشجار المتساقطة، والتي استسلمت للجليد، ما ترك المئات دون طاقة.