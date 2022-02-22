شاب يحطم رقمًا قياسيًا لشيء لا يخطر على البال.. شاهد ما هو!

هناك رقم قياسي عالمي جديد لأطول مجموعة من حلويات إم أند إمز، إذ تمكن الشاب بريندان كيلبي البالغ من العمر 22 عامًا من تكديس 6 قطع منها فوق بعضها.

وكانت هذه منافسة شديدة بين الناس لتخفيف الملل خلال الجائحة، حيث تمكن كيلبي أولًا من معادلة الرقم القياسي بتكديس 4 حبات، ثم تمكن مهندس من تكديس 5 قطع، ليعود كيلبي الآن إلى صدارة الترتيب.

وتشير موسوعة غينيس للأرقام القياسية إلى أن حبات الحلوى يجب أن تبقى واقفة دون لمس لمدة 10 ثوانٍ على الأقل لكي تحتسب المحاولة، كما يجب أن تكون الحبّات من حلوى إم أند إمز السادة، وليس غيرها من الأنواع.