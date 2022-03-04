عاد الفنان السوري تيم حسن إلى المعهد الأكاديمي الذي تخرج منه بدمشق قبل نحو عَقدين، ضيفاً على ملتقى الإبداع، الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية، الخميس 3 مارس/ آذار 2022.

وحظي تيم باستقبال حاشد وحفاوة كبيرة في أول لقاء مباشر بينه وبين أبناء بلده منذ سنوات، وخلال المؤتمر الصحافي الذي تم تنظيمه بهذه المناسبة أجاب على أسئلة CNN بالعربية؛ ما الذي تغير في المشهد بعد مقال الرأي الذي كتبه لموقعنا في 2020 عن تجربته خلال 25 عامًا...؟

وهل ستمهد هذه الزيارة إلى دمشق لمشاركة قريبة للفنان تيم حسن في عملٍ سوري بحت؟ إليكم ما قاله.