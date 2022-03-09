دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تؤكد المنتجة وصانعة الأفلام السورية ميادة الحراكي، على أهمية الدراسة الأكاديمية قبل العمل في مجال صناعة الترفيه، وذلك من وحي تجربتها في هذا المجال والتي بدأتها في العام 1995، وأحدثت خلالها نقلة في صناعة وإنتاج الفيديو الكليب الغنائي العربي، بدءاً من تعاونها الأول مع المخرجة والفنانة اللبنانية نادين لبكي، وتبعه خطوات مهنية مدروسة وصولاً لخوضها تجربة المنتجة التنفيذية لأول مرة في فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي عرضته منصة نتفلكس مؤخرًا.

فما التحديات التي يمكن أن تواجهها المرأة في مجال صناعة الترفيه، وماهي نصيحتها للمرأة المقبلة على العمل في هذا المجال؟

إليكم ما قالته ميادة في حديثها لـمتابعي CNN بالعربية.