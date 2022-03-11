جيجي حديد ونجوم عالميون يدعمون جهود الإغاثة في أوكرانيا، أنجلينا جولي في اليمن، والاحتفاء بيوم المرأة العالمي يتصدر المشهد في العالم العربي.

وقد أطلق موقع CNN بالعربية بالتزامن مع هذه المناسبة صفحة جديدة بعنوان "حكايتها" تروي قصص نساء عربيات صنعن التأثير، وسترتكز بشكل أساسي على إبداعات شابات سيخضعن لبرنامج تدريبي حول أحد جوانب السرد القصصي يقدمه الموقع.

واحتفى موسم الرياض بأول أمسية غنائية أحيتها المطربة اللبنانية ماجدة الرومي في العاصمة السعودية، كما أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلاً غنائياً في إكسبو 2020 من سلسلة أمسيات خالدة... إليكم الأبرز الأسبوع الماضي.