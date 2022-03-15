رشا شربتجي: "حينما تمتلك المرأة قرارها تكون قادرة على حماية نفسها"

دمشق، سوريا (CNN) -- المخرجة السورية رشا هشام شربتجي تتحدث لموقع CNN بالعربية؛ عن تأثير نشأتها في رسم طريقها، لتصبح على ماهي عليه الآن بوصفها إحدى ألمع المخرجات العربيات، التي وقعت باسمها أعمالاً من أهم الانتاجات التلفزيونية السورية والعربية، وقدمت من خلالها ممثلين سوريين وعرب كما لم نراهم من قبل.

والدتها كانت مهندسة ديكور في "استوديو مصر" أحد أعرق وأقدم استديوهات الشرق، وجدّتها أول طبيبة مصرية تخرجت من مدرسة الطب في القاهرة، ووالدها من أهم المخرجين السوريين، ويلقب بـ"شيخ الكار" لما له من خبرة وأثر في الدراما السورية، عبر مسيرته الفنية الغنية.

فماهي التحديات التي واجهتها في مجال صناعة الدراما الذي تطغى عليه الذكورية عمومًا؟ وهل بتنا أقرب لعالمٍ خالٍ من التمييز بين الجنسين؟

إليكم ما قالته رشا...