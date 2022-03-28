لحظة صفع ويل سميث مقدم حفل الأوسكار بسبب مزحة عن زوجته.. ماذا قال؟

صفع الممثل الأمريكي، ويل سميث، مقدم حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الكوميدي كريس روك، الأحد، بعد أن أطلق الأخير دعابة حول زوجة سميث بسبب حلق شعرها.

وانفعل سميث بعد المزحة التي قام بها روك، ليتوجه إلى المسره ويوجه صفعة إلى وجه الكوميدي.

ووسط صدمة الحضور، قال روك: واو، لقد صفعني ويل سميث بقوة للتو، ليرد عليه سميث بالقول: أبقِ اسم زوجتي بعيدًا عن فمك اللعين.

من جانبه، قال روك: لقد كانت مجرد مزحة عن "G.I. Jane"، ليعيد سميث قول عبارة: أبقِ اسم زوجتي بعيدًا عن فمك اللعين.

أتى رد روك بالقول: سأقوم بذلك، حسنًا؟ لقد كانت هذه أعظم ليلة في تاريخ التلفزيون.

بعد الحادثة بقليل، فاز ويل سميث بجائزة أفضل ممثل عن فيلم "الملك ريتشارد"، ووجه في خطاب استلامه للجائزة اعتذارًا للأكاديمية وللحضور، قائلًا: كان ريتشارد وليامز مدافعًا شرسًا عن عائلته... قال لي (الممثل) دينزل (واشنطن) قبل لحظات "في أعلى لحظاتك، كن حذرًا، حينها يأتي الشيطان لك". أريد الاعتذار إلى الأكاديمية وإلى زملائي المرشحين. شكرًا وأتمنى أن تدعوني الأكاديمية مجددًا. شكرًا.