أبرز ما ستشاهدونه في الدراما السورية العائدة بقوة خلال موسم رمضان 2022

تداعيات الحرب، والصراع على البقاء ما بعدها... أصدقاء يواجهون تحديات الزمن والفساد، فانتازيا، وجوقة، وبقع ضوء... كوميديا خفيفة، والمزيد من حكايات الشام الافتراضية... إليكم أبرز عناوين القصص التي ترويها الدراما السورية العائدة بقوة في موسم رمضان 2022؛ مع وقف التنفيذ، كسر عضم، على قيد الحب، الفرسان الثلاثة، جوقة عزيزة، ذئاب الليل، حارة القبة 2، الكندوش 2، باب الحارة 12، وبقعة ضوء 15.

عودة للدراما التاريخية عبر الإنتاج الكويتي "فتح الأندلس" من بطولة فنانين سوريين، ولبنانيين، وحضور خجول للدراما اللبنانية- السورية هذا الموسم، في مسلسلي ظل، وللموت 2.