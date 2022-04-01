دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحتفل العالم بالأول من الشهر الرابع من كل عام يومًا لكذبة نيسان، ويعتقد بعض المؤرخين أن عادات كذبة نيسان بدأت في فرنسا، رغم أن لا أحد يعرف أصلها على وجه اليقين.

فقد يكون نابعًا من تغيير التقويم في فرنسا في القرن السادس عشر - أي نقل يوم رأس السنة الجديدة من 1 إبريل/ نيسان إلى 1 يناير/ كانون الثاني عندما تم اعتماد التقويم الغريغوري.

الأشخاص الذين استمروا في الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة في الأول من نيسان بدلاً من التاريخ الجديد، أي في الأول من كانون الثاني تمت الإشارة إليهم على أنهم "حمقى نيسان" وقام آخرون بلعب الحيل عليهم.

في فرنسا، يُطلق على الأول من أبريل اسم "Poisson d'Avril"، أي "سمكة نيسان"، وتشير إلى الأطفال الذي تنطلي عليهم حيلة الأول من إبريل، إذ يخدع الأطفال الفرنسيون أصدقاءهم من خلال لصق سمكة ورقية على ظهور بعضهم البعض. وعندما يكتشف "الأحمق الصغير" هذه الحيلة، يصرخ المخادع "بواسون دافريل!"

في اسكتلندا، كذبة نيسان تستمر يومين. وضحايا المقالب يطلق عليهم “gowks"، أي طيور الوقواق.

أما في إنجلترا وكندا، فتُلعب المقالب فقط في صباح الأول من نيسان.