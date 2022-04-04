دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمغني جون ليجند إلى السلام من خلال قوة الأغنية، مطالبين بإنهاء الحرب، وذلك أثناء حفل توزيع جوائز غرامي.

وقال زيلينسكي في كلمة له بالحفل "المغنون لدينا يرتدون دروعًا بدل البلدات. يغنون للمصابين. في المستشفيات. حتى لأولئك الذين لا يمكنهم سماعهم. لكن الموسيقى ستصل على أية حال. ندافع عن حريتنا. للعيش. للحب. للصوت. في أرضنا، نقاتل روسيا التي تجلب صمتًا مروعًا بقنابلها. صمت الموتى. املأوا الصمت بموسيقاكم! املأوه اليوم. لإخبار قصتنا".

بعدها، أدى جون ليجيند أغنيته الجديدة "حر"، بظهور فنانتين أوكرانيتين.