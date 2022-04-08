مع انطلاقة موسم العرض الرمضاني مطلع الأسبوع الماضي تصدرت المشهد على مواقع التواصل في مصر شخصيات الموسم الثالث من مسلسل "الاختيار"، خاصة المقاربة الشكلية التي ظهر فيها ياسر جلال بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحظي الاحتفاء بالغائبين في موسم دراما 2022 بتفاعل كبير على مواقع التواصل، وإلى جانب المشهد الاحتفالي برزت أزمتان أولهما تتعلق بمسلسل "دنيا تانية"، والثانية حول مسلسل "انحراف".

ووسط تسابق صناع المسلسلات على إعلان تصدر أعمالهم الترند، إلا أن قائمة المنافسة على الصدارة في الأسبوع الأول من العرض تبدو ضيقة رغم كثرة الأعمال، وبرز عدد من الأداءت التي حققت تأثيراً مبكراً في المشاهدين بحسب آراء المتابعين على مواقع التواصل.

إليكم أبرز ما تفاعل معه رواد السوشال ميديا، في الأسبوع الأول من موسم دراما رمضان 2022.