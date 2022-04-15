لازالت أحداث وتسريبات مسلسل "الاختيار٣" تتصدر المشهد الدرامي بمصر في الأسبوع الثاني من موسم العروض الرمضانية.

سوريًا.. حقق مسلسل "كسر عضم" تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، مع عرض مشهد انتحار "ريان" إحدى شخصيات العمل الرئيسية التي جسدها الفنان سامر اسماعيل، وربما ستحفر ردة فعل الأب الفنان فايز قزق، والأم الفنانة نادين خوري طويلاً في ذاكرة الجمهور.

جدل حول تناول رجال الدين في "العاصوف٣"، و"جزيرة غمام"، و"فاتن أمل حربي".. أجواء متوترة في "يوتيرن".. والأحداث تشتعل في "الكبير أوي ٦".. إليكم أبرز ما تفاعل معه رواد السوشال ميديا، في الأسبوع الثاني من موسم دراما رمضان ٢٠٢٢.