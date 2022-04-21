هاجمه نمران بعدما حاول إطعام أحدهما.. شاهد ما حل بهذا الرجل

تعرض إيغانسيو ميابي لمهاجمة ديزي، نمر سيبيري بعمر 18 عامًا، وأروبا، نمر بنغالي بعمر 15 عامًا، حيث كان القائم على رعايتهما قد انتهى للتو من إطعامهما، لكن رأى ميابي قطعة من الدجاج في قفصهما.

وبحسب ميابي، فقد نزل أرضًا، و"عندما رميت له قطعة الدجاج عض النمر يدي من الأمام والخلف".

عضت ديزي يده اليسرى بعد أن ربت على رأسها، حاول استخدام يده اليمنى لإبعادها، حينها تدخل أروبا.

الفكرة المجنونة أدت إلى جروح كارثية، حيث يتذكر نظره إلى يديه قبل أن يفقد الذاكرة، وبعد أسبوع من مكوثه في المستشفى، عاد ميابي إلى المنزل، ورغم أنه لا يزال يتعافى إلا أنه استعاد الحركة الكاملة في ذراعيه.

كانت أسوأ إصاباته هي فقدان طرف إصبعه الأوسط بيده اليسرى، ويريد أن يكون يوضح شيئًا واحدًا فقط، لم يطلب منه أحد أن يدخل القفص، فقد فعل ذلك بحض إرادته.