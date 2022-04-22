انشغل متابعو "كسر عضم" بمسلسلٍ موازٍ لا تقل أحداثه سخونة عنه، حيث استمر التراشق على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام طيلة الأسبوع الماضي بين صناع المسلسل، والكاتب السوري فؤاد حميرة الذي ادعى وجود تشابه بين السيناريو الذي كتبه على معين الصالح، ومسلسل كان قد قدمه فؤاد للشركة المنتجة بعنوان "حياة مالحة".

كما قررت الشركة المنتجة لمسلسل "فاتن أمل حربي" التقدم ببلاغ للنائب العام ضد محامٍ مصري بدعوى التحريض اتهمه فيه بالتحريض على الكراهية والقتل باسم الدين، بعد بلاغ تقدم به الأخير ضد صناع المسلسل بتهمة ازدراء الأديان.

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