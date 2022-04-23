قالت وكالة الطيران الفيدرالية إن الطيار وصانع المحتوى على منصة يوتيوب، تريفور جيكوب، ترك طائرته تتحطم عمدًا.

وكان اليوتيوبر يحلق بطائرته عندما زعم وجود عطل في المحرك مما دفعه إلى القفز بالباراشوت.

وفي رسالة إلى جيكوب، سحبت وكالة الطيران الفيدرالية رخصة الطيار ووصفت ما قام به بـ"الطيش واللامبالاة".

حصل الفيديو على أكثر من 1.8 مليون مشاهدة، لكن العديد من الخبراء شككوا في أن الحالة كانت طارئة فعلًا، بينما أشار مشاهدون إلى أن جيكوب كان يرتدي حقيبة الباراشوت مسبقًا.

كما انتقدت الوكالة جيكوب لعدم قيامه “بأي محاولة” لإنقاذ الطائرة أو الهبوط بها بأمان.