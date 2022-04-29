تمكن مسلسل "جزيرة غمام" مؤخراً من لفت الأنظار بقوة، لما يقدمه من رؤية مختلفة عن كل المسلسلات المصرية هذا الموسم.

وحقق مسلسل "مع وقف التنفيذ" مكانة متقدمة بين المسلسلات السورية الأكثر متابعةً هذا الموسم، من خلال حكايات شخصياته التي تعكس إلى حد بعيد واقع الصراع في سوريا ما بعد الحرب.

ودار الكثير من الجدل حول سير أحداث مسلسل "كسر عضم"، التي رأى متابعون أنها أصبحت تفتقر إلى المنطق، ما استدعى توضيحاً من الكاتب، اعتبره البعض خطوة غير مسبوقة.

ويتواصل الجدل أيضاً حول مسلسل "بطلوع الروح" الذي يحقق أصداءً طيبة على مواقع التواصل.. حرب تمثيل، ومساحة ملفتة للوجوه الشابة.. إليكم الأبرز في الأسبوع الرابع من دراما رمضان 2022.