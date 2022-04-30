حصلت ميري ميون على هدية خاصة من الجيش الأمريكي يوم الخميس وهي عبارة عن كعكة عيد ميلاد لتحل محل تلك التي أخذها الجنود من منزلها قبل 77 عامًا.

في أبريل 1945، صنعت والدة ميون كعكة لها في عيد ميلادها الثالث عشر ووضعتها على شرفة النافذة لتبرد، وفقًا للجيش الأمريكي. وعندما عادت لإحضارها، اختفت الكعكة.

ووفقًا للجيش الأمريكي، كان الجنود الأمريكيون في مدينة فيتشنزا بإيطاليا، مسقط رأس ميون، بعد قتال جنود ألمان خلال الحرب العالمية الثانية. وصل الجنود إلى البلدة حينها، بحسب البيان الصحفي، وسرقوا الكعكة.

يوم الخميس، خلال حفل أقيم في فيتشنزا لتذكر اليوم الذي وصل فيه الجنود الأمريكيون إلى المدينة في 28 أبريل 1945، تم تقديم كعكة عيد ميلاد لميون.

يبلغ عمر ميون الـ90 عامًا في 29 أبريل/نيسان الحالي.