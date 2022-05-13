فعلتها "فاتن أمل حربي".. جدل "الإيحاءات الجنسية" يلاحق أحمد حلمي.. ضجة حول تكلفة طلاق ياسمين صبري.. وتفاعل وانتقاد لديو إليسا وسعد لمجرد.. إليكم الأبرز الأسبوع الماضي.

رغم انقضاء موسم العرض الرمضاني، إلا أن أصداء مسلسل "فاتن أمل حربي" لا تزال مستمرة، مع مطالبة الرئيس المصري الحكومة بإعداد مشروع قانون "متزن" للأحوال الشخصية في البلاد.

واستمر التفاعل مع خبر انفصال رجل الأعمال أحمد أبو هشمية عن الفنانة المصرية ياسمين صبري، وتفاعلوا أيضًا مع صور حفل زفاف الفنانين المصريين محمد فراج وبسنت شوقي، في حين لا يزال الجدل متفاعلًا في مصر حول أحدث أفلام النجم المصري أحمد حلمي "واحد تاني".

واحتفت إليسا بملايين المشاهدات للديو الغنائي الذي أطلقته مع الفنان المغربي سعد لمجرد "من أول دقيقة".. إليكم الأبرز الأسبوع الماضي.