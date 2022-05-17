لحظة قام فيها شخص ما بالعمل الصحيح في وجه التعصب الأعمى والجهل. إذ يُظهر مقطع فيديو سائقًا من شركة Lyft يرفض توصيل ركاب استخدموا تعليقات عنصريًا أثناء ركوب السيارة.

ونشر السائق مقطع فيديو للحادثة على فيسبوك في نهاية الأسبوع، وفيما يلي نص ما حدث:

السائق: مرحبا.

راكبة: واو، أنت رجل أبيض.

السائق: ماذا؟

راكبة: هل أنت رجل أبيض؟

السائق: عفوًا!

راكبة: أنت شخص اعتيادي؟ تتحدث الإنجليزية؟ عذرًا، لا عليك.

السائق: لا، يمكنك الخروج من السيارة. لن أوصلك.

راكبة: ماذا؟!

السائق: هذا غير لائق.

راكبة: ماذا؟!

السائق: هذا غير لائق تمامًا. إذا كان هناك شخص غير أبيض في هذا الكرسي، ماذا سيكون الفرق؟

راكبة: هل أنت جاد؟

السائق: قالت واو أنت رجل أبيض. لا بأس، لن أقوم بتوصيلكم. يمكنكم الخروج من السيارة.

راكب: حقًا؟

السائق: نعم، هذا غير لائق تمامًا. هذا كله موثق بالكاميرا.

راكب: سألكمك على وجهك.

السائق: ستهددني؟ لأنكم عنصريون لعينون.

راكب: اخرج من هنا.

السائق: لا، سأتصل بالشرطة للإبلاغ عنكم يا رجل.

راكب: قم بذلك.

السائق: الأمر كله موثق على الكاميرا.