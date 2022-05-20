الأزمة الأوكرانية تتصدر المشهد في "كان" و"اليورو فيجن".."النمبر ون" إلى السينما.. بريتني سبيرز حزينة، وياسمين عبد العزيز تنتظر حدثًا سعيداً، وتفاعل طريف مع صورة مزعومة لأبو الهول مغمض العينين.. إليكم الأبرز الأسبوع الماضي.

فازت فرقة "كالوش أوركسترا" الأوكرانية بنهائي مسابقة الأغنية الأوربية، الذي شهدته مدينة تورينو الإيطالية الأسبوع الماضي، وتفاعل الرئيس الأوكراني مع هذا الفوز.

كما ألقى الرئيس زيلنسكي كلمة افتراضية في حفل افتتاح الدورة الخامسة والسبعين لمهرجان "كان" السينمائي الـ 75.

عالميًا أيضاً.. لم تكتمل فرحة المغنية الأمريكية بريتني سبيرز بطفل من خطيبها سام أصغري، وعربيًا.. أقلقت المطربة المصرية أنغام محبيها على صحتها.

الفنان المصري محمد رمضان يعلن بطريقة استعراضية؛ التحضيرات لفيلمه المقبل "نمبر ون"، والنجمة المصرية ياسمين عبد العزيز تقرر تزويج قطها المخيف.

وأخيراً.. نرصد لكم جانبًا من التفاعل الطريف لنجوم مصريين، مع الصورة المزعومة لأبو الهول مغمض العينين.