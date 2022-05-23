أحيت الفنانة اللبنانية هبة طوجي، والمنتج والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، حفلاً موسيقيًا ضخمًا، الأحد 22 مايو/ أيار، بدون مقابل، في "الفوروم دو بيروت"، لأول مرة بعدما تم ترميمه من آثار انفجار المرفأ في 4 أغسطس/ آب 2020.

وكانت المغنية اللبنانية إليسا مفاجأة الحفل، الذي حضره قرابة الـ 5 آلاف شخص، وشارك فيه أيضًا الموسيقي اللبناني إبراهيم معلوف، وعدد من أبرز موسيقيي الأوركسترا "الفيلهارمونيّة" اللبنانيّة، وكورال "صوت الجـنـة"، وعشرات الراقصين المُحترفين.

الحفل برعاية مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وشركة "يونيفرسال أرابيك ميوزك"، و"ميدكو" الشركة البتروليّة اللبنانيّة.

CNN بالعربية، واكبت تحضيرات الحدث الضخم، والتقت بكلٍ من الفنانة اللبنانية هبة طوجي، والمنتج والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، اللذين أجابا على أسئلتنا، حول خصوصية الحفل، والبرنامج الفني، وما إذا كان هناك علاقة بين توقيت إقامته، والانتخابات النيابية التي شهدتها لبنان قبل أسبوع؟