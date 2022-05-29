حزن في هوليوود.. تهم جديدة تلاحق سبيسي، عشاق جوني ديب يواجهون المزيد من الانتظار، و"ليلة أمل" في بيروت أعقبها جدل.. إليكم الأبرز الأسبوع الماضي.

موجة من الحزن عمت هوليوود.. مع إعلان وفاة الممثل الأمريكي راي ليوتا، عن عمر سبعةٍ وستين عامًا، وفي العاصمة البريطانية وجّه الادعاء العام عدة تهم للممثل الأمريكي كيفين سبيسي، بالاعتداء الجنسي على رجال.

وبالعودة إلى أمريكا؛ قررت هيئة المحلفين الأمريكية تأجيل قضية جوني ديب، وأمبر هيرد، والتي تصدرت عناوين الصحافة الفنية، وشغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، إلى اليوم الأخير من مايو/ أيار الجاري.

والمحطة الأخيرة لهذا الأسبوع من لبنان؛ حيث حظيت "ليلة أمل" أحيتها الفنانة اللبنانية هبة طوجي، والمنتج والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، بأصداء طيبة على مواقع التواصل، وكانت المغنية اللبنانية إليسا مفاجأة الحفل، الذي وصفته ريما الرحباني، بالـ"النشاز".