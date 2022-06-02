إليك كيف تكشفت محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد.. من بدايتها إلى الحكم

حكم هيئة المحلفين بأن كلًا من جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد شهرا ببعضهما في قضيتهما المدنية. هذا القرار يأتي بعد 6 أسابيع من الشهادات الدرامية في المواجهة بين الزوجين السابقين.

كان تركيز المحاكمة على ادعاءات إساءة قامت بها هيرد في مقال رأي عام 2018 على “واشنطن بوست”، ورغم أنها لم تسمي ديب مطلقًا في المقال، فقد رفع دعوى قضائية ضد زوجته السابقة بسبب التشهير، مطالبًا بدعوى بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، بسبب تأثر عمله نتيجة لذلك، بينما رفعت هيرد دعوى معاكسة مقابل 100 مليون دولار. التقى الزوجان السابقان في عام 2009 أثناء تصوير الفيلم "The Rum Diary".

أثبت كلاهما أن علاقتهما أصبحت عنيفة ومسيئة بمرور الوقت، بما في ذلك حادثتين في أستراليا، حيث كان الممثل يصور فيلم "قراصنة الكاريبي" الخامس. ما قادها إلى تقديم أمر تقييد مؤقت ضد ديب في عام 2016.

ولم تنحصر الشهادة على الأقوال فقط، إذ تضمنت تسجيلات للمشاجرات وصور الإصابات المزعومة التي تم تقديمها كدليل، حيث قالت هيرد "في هذه النقطة من علاقتنا، كنا نقول أشياء مروعة لبعضنا، ونصرخ على بعضنا".

من جانبه، نفى ديب على المنصة الإساءة لهيرد، قائلًا "لم أصل أبدًا إلى نقطة ضرب السيدة هيرد، ولم أضرب أي سيدة في حياتي من قبل".

الشهود لكل من ديب هيرد قدموا شهادات كانت عاطفية في بعض الأحيان، حول ما رأوه، كما أدلت مستشارة الزوجين السابقة، لوريل أندرسون، بشهادتها عن علاقتهما، قائلة "لقد انخرطا في ما رأيت أنها إساءة مشتركة".

وفي النهاية، توصلت هيئة المحلفين إلى حكمها بعد قرابة 14 ساعة من التشاور.