جوني ديب ينتصر، هيرد مصدومة، الحب ينطفئ بين شاكيرا وبيكيه، والملكة إليزابيث تحتفل بيوبيلها البلاتيني ولاتبالي.. إليكم الأبرز الأسبوع الماضي.

كان الأسبوع الماضي، أسبوع جوني ديب، وأمبر هيرد بامتياز، حيث سادت حالة من الترقب حول العالم، بانتظار الحكم النهائي في قضية التشهير المتبادلة بينهما.

وحظيت المحاكمة طيلة الأسابيع الماضية، بتفاعل واسع على مواقع التواصل، وتصدرت عناوين الأخبار العالمية، وبمجرد النطق بالحكم، أتى التفاعل لصالح ديب الذي كان يحظى بتعاطف واضح منذ البداية مقارنة بغريمته هيرد.

ولم يهدأ التفاعل مع محاكمة هيرد وديب، حتى تصدر ثنائي آخر المشهد، حيث أعلنت المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا وشريكها نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، عن انفصالهما.

كما انشغل رواد مواقع التواصل حول العالم، الأسبوع الماضي، باحتفالات الملكة إليزابيث الثانية بيوبيلها البلاتيني، وتصدرت صور إطلالتها مع العائلة المالكة، بمناسبة العيد السبعين لجلوسها على عرش المملكة المتحدة وسائل الإعلام العالمية.

والمحطة الأخيرة من الأبرز لهذا الأسبوع، من السعودية ومصر، حيث أحيت المطربة المصرية أنغام حفلاً غنائياً، في موسم جدة، لأول مرة بعد خضوعها لجراحة دقيقة في الكتف مؤخراً، بينما أقلقت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز محبيها على صحتها مجدداً بصورةٍ نشرتها عبر خاصية القصص في حسابها على انستغرام.