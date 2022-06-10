زوج بريتني سبيرز السابق يقتحم حفل زفافها ويبث الحادثة.. شاهد ما قام به

قابلت بريتني سبيرز زوجها الجديد، سام أصغري، عندما لعب دورًا في هذا الفيديو الموسيقي، لكن حفل زفافها تعرض لاقتحام من قبل زوجها السابق، جيسون ألكسندر.

وكانت سبيرز وألكسندر قد تزوجا عام 2004 لمدة 55 ساعة فقط، ويزعم أن الزوج السابق كان قد اقتحم منزل سبيرز قبل ساعات فقط من الزفاف، حيث بث الحادثة بأكملها عبر هاتفه.

وأظهر ألكسندر، بينما كان يتجول في العقار، ديكورات الزفاف، حتى أنه هتف باسم بريتني مرات عديدة، كما زعم أنه كان مدعوًا للحفل.

تم اعتقاله في النهاية واتهامه بأربعة جنح، في حين لم تفسد الحادثة حفل زفاف سام وبريتني.