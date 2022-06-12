جاستن بيبر يفقد التحكم بنصف معالم وجهه، بريتني سبيرز تحتفل بزواجها أخيراً، جوني ديب على تيك توك، الأمير لويس يلفت الأنظار مجدداً، الجدل يتصاعد حول ديزني، إلغاء حفل سعد لمجد في بغداد، والرياض تحتفي بحمزة نمرة.

تصدر جاستن بيبر، قائمة الموضوعات الرائجة على مواقع التواصل حول العالم بإعلانه، الجمعة؛ التوقف عن الأداء لفترة، لأنه يعاني من شلل في جانب واحد من وجهه.

وفي بغداد رضخت الجهة المنظمة لحفل الفنان المغربي سعد المجرد الخميس، لضغوط المحتجين، وألغت الحفل قبيل وقت قصير من انطلاقه، رغم نفاذ التذاكر، والاستقبال الحار لسعد في مطار العاصمة العراقية.

وفي مشهد احتجاجي من نوع آخر، لفت الأمير لويس الأنظار إليه مجدداً، بالتعبير عن غضبه الطفولي أثناء احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث.

كما احتفلت بريتني سبيرز أخيراً، بزواجها من المدرب الشخصي وعارض الأزياء الإيراني سام أصغري، بعد إعلان خطوبتهما رسمياً في عام ألفين وواحد وعشرين.

وجوني أطلق حسابًا على موقع تيك توك، تجاوز عدد متابعيه الاثني عشر مليون متابع خلال وقت قياسي.

وبعيداً عن أنباء النزاعات العائلية، أطلقت Marvel Studios مسلسل "ميس مارفيل"، فيما يتصاعد الجدل في العالم العربي حول إعلان ديزني تعزيز تقديم الشخصيات المثلية في أعمالها الموجهة للأطفال.

وآخر محطات الأبرز لهذا الأسبوع من الرياض، حيث أحيا الفنان المصري حمزة نمرة أولى حفلاته في السعودية إلى جانب فرقة كاريوكي المصرية.