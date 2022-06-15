حظي مقطع فيديو لطريقة قيام رجل من تكساس بصد طائر إيمو يسمى كوزمو رواجًا كبيرًا على "تيك توك"، إذ أن الطائر كان يهاجم الرجل بشكل مستمر أثناء محاولة جز العشب في فناء منزله.

يملك توبي وميشيل ويلسون الطائرين منذ فقسا قبل 5 سنوات، حيث كانا يمرحان طول الوقت في المنزل. لكن بمجرد أن أنجبت الطيور أطفالًا قبل بضعة أشهر، أصبح الطائر كوزمو مفرط الحماية وتحول عدائيًا.

ورغم أن الطائر يبدو متسامحًا مع الزوجة، إلا أنه لا يلقي التحية على توبي. إذ أنه يهاجمه وجزازة العشب الخاصة به. حتى عند سيره، يجب أن يستمر توبي في الاحتراس من الطائر.

تم تصعيد الأمور عندما صنعت ميشيل لزوجها قبعة من عصا الفلّين على أمل أن يتم ردع الطائر من خلال رؤية شيء ما يخرج من رأسه.

لم تساعد القبعة، ولكن مقاطع الفيديو انتشرت بشكل كبير بالتأكيد على تيك توك.