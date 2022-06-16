يمكن لعشاق "لعبة الحبّار" الآن أن يقوموا بأكثر من مجرد المشاهدة، يمكنهم المشاركة في "لعبة الحبّار - التحدّي"، حيث سيتنافس 456 لاعبًا للفوز بـ 4.5 مليون دولار، التحدي الذي وصفته نتفليكس بأنه "أكبر جائزة نقدية في تاريخ التلفزيون".

يمكنك التقديم للمشاركة على squidgamecasting.com. على أمل ألا تنتهي "لعبة الحبّار" هذه بحياة أو موت اللاعبين.

على صعيد آخر، فاق فيلم "Top Gun Maverick" التوقعات، إذ تجاوز هذا الجزء من السلسلة 400 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي، مما يجعله الفيلم الأكثر ربحًا لهذا العام حتى الآن. الفيلم الآخر الوحيد الذي حقق 400 مليون دولار محليًا منذ أن بدأ الوباء هو "الرجل العنكبوت - لا طريق للوطن".

كما عادت سيلينا غوميز وستيف مارتن ومارتن شورت في الموسم الثاني من "فقط جرائم القتل في المبنى". يظهر المقطع الدعائي الثلاثة على أنهم مشتبه بهم بارتكاب جريمة قتل، ويحاولون حل القضية وتبرئة أنفسهم. يتكشف اللغز على "هولو" بدءًا من 28 يونيو.