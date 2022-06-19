يواجه الفنان المصري محمد رمضان أزمة جديدة، وهذه المرة مع شبكة قنوات MBC التي تطالبه بموجب حكم قضائي برد المبالغ التي تقاضاها من الشبكة، لقاء تعاقدها معه على تقديم أعمال ومسلسلات تلفزيونية حصرية.

وعلى سيرة الملايين.. ما كان خيالاً سيتحول إلى واقع قريباً؛ حيث أصبح بإمكان عشاق المسلسل الكوري الجنوبي الشهير “لعبة الحبار” أن يقوموا بأكثر من المشاهدة، ويشاركوا في تحدي اللعبة.

ونبقى في أخبار الترفيه من كوريا الجنوبية، حيث تصدر وسم الذكرى التاسعة لفرقة الكي بوب الموسيقية الشهيرة بي تي إس، مواقع التواصل حول العالم الأسبوع الماضي.

ولا يزال الجدل مستمراً في المنطقة حول سياسة ديزني الجديدة في تعزيز تقديم الشخصيات المثلية في أعمالها الموجهة للأطفال، وفي أحدث التطوارت لم تتمكن الشركة من الحصول على إذن لعرض فيلمها الجديد “حارس الفضاء- لايتيير” أو “Buzz يطير” في أكثر من دولة في الشرق الأوسط وآسيا.

والمحطة الأخيرة من الأبرز لهذ الأسبوع من السعودية، حيث احتفى جمهور موسم جدة بسعد المجرد وإليسا اللذين أحييا حفلاً حظي بتفاعل كبير على مواقع التواصل في المملكة، كما قوبل حفل المطربة اللبنانية ماجدة الرومي في جدة بحفاوة كبيرة من الجمهور السعودي.