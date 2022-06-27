خطفت فرقة مياس اللبنانية الأنظار بأداء راقص مذهل على مسرح أمريكان غوت تالنت، أكسبها الباز الذهبي بعد إشادة ملفتة من كامل أعضاء لجنة تحكيم برنامج المواهب الشهير.

ومن لبنان أيضًا.. كشفت ريما الرحباني عن صورة مؤثرة لشقيقها هلي، إلى جانب والدتهما السيدة فيروز، خلال إحيائهم الذكرى السادسة والثلاثين لوفاة المؤلف الموسيقي عاصي الرحباني.

وفي مصر أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل انعقاد دورته السادسة، بحسب بيان رسمي نشرته منصات المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الأسبوع الماضي تفاعل العديد من المتابعين والفنانين العرب مع عيد الأب عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل، ووجه النجم المصري أحمد حلمي تحية خاصة بهذه المناسبة للفنان الراحل حسن حسني.

ووسط الجدل الدائر مؤخراً حول المخاوف من المحتوى الموجه للأطفال، أعلن الفنان المصري أحمد أمين أنه سيبدأ العمل بشكل عاجل على مسلسل كرتون جديد للأطفال من إنتاجه.

ومن مصر إلى الكويت حيث أعلنت المطربة نوال الكويتية اعتذارها عن حفل كان من المقرر أن تحييه في موسم جدة مطلع يوليو المقبل، وشهد الموسم المزيد من الحفلات الجماهيرية الأسبوع الماضي.

ودمشق كانت على موعد مع أحد المغنين الأردنيين الشباب حسام سيلاوي، وحظي حفله بإقبالٍ ضخم من جمهور المراهقين، وأثار هذا الإقبال موجة من الجدل على مواقع التواصل في سوريا.