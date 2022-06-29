ديزني تستعد لعرض Hocus Pocus 2 بعد 29 عامًا من الجزء الأول

أطلقت +Disney أول إعلان تشويقي رسمي لفيلم "Hocus Pocus 2"، بعد 29 عامًا من إطلاق الفيلم الأصلي.

بيت ميدلر، وسارة جيسيكا باركر وكاثي ناجيمي سوف يجتمعن بدور أخوات ساندرسون.

في الجزء الثاني، أعاد ثلاثة طلاب ثانوية عن طريق الخطأ الأخوات إلى العصر الحديث في مقاطعة عصر سالم.

تعيد ديزني إنتاج الأعمال المفضلة والأفلام التي حققت إيرادات عالية للمساعدة في جذب جيل الألفية إلى خدمة البث المباشر.

وتقوم +Disney أيضًا بإعادة تشغيل عروض وأفلام قناة ديزني من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

يُعرض Hocus Pocus 2 لأول مرة على +Disney في 30 سبتمبر.