انشغل الوسط الموسيقي المصري الأسبوع الماضي، بتقديم المطرب هاني شاكر استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، ولم تتوقف تداعيات الورطة الأولى التي وقع فيها حسن شاكوش، حتى أوقع نفسه في ورطة أخرى تسببت بحذف أغنية "بنت الجيران" من موقع يوتيوب، وأثار ظهور المطربة المصرية آمال ماهر الكثير من اللغط على السوشيال ميديا، بعد الشائعات التي راجت حول اختفائها.

ومن مصر إلى السعودية، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل مع إطلالة سلطان الطرب جورج وسوف مؤخرًا في موسم جدة.

وأثارت إطلالات أخرى الجدل أيضًا الأسبوع الماضي، ولكن هذه المرة في عالم الموضة، حيث تعرض لؤي ابن الفنان راغب علامة لموجة من الانتقادات وصلت حد التنمر، بسبب ظهوره بملابس وُصفت بالغريبة، كما ظهرت عارضتا الأزياء جيجي وبيلا حديد، بإطلالتين غريبتين، بدتا فيهما شبه حليقتي الرأس، خلال إحدى العروض.

وأخيرًا.. ووسط كل هذا الجدل لم تخل عناوين الصحافة الفنية من الأحداث السعيدة الأسبوع الماضي، كزواج نسرين طافش، وإعلان ليندسي لوهان زواجها رسميًا من بدر شماس.