احتل فيلم "Minions: The rise of Gru" أحدث أفلام شركة يونيفرسال بيكتشرز عناوين الصحف، ولكن ليس فقط بسبب سجل شباك التذاكر، فإن دور السينما والمشجعين يتفاعلون مع اتجاه متداول جديد على تيك توك يطلق عليه The Gentle Minions.

امتلأت منصة التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لشبان يرتدون ملابس رسمية سيشاهدون الفيلم.