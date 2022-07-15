انطفأت الأضواء أثناء حديث خبير أرصاد جوية عن الحرارة العالية في ولاية تكساس الأمريكية، واستمر كبير خبراء الأرصاد في KTRK، ترافيس هيرزوغ، في نقل النشرة وسط الظلام.

انطفأت الأضواء مجددًا أثناء نشرة هيرزوغ في وقت لاحق من اليوم، وقال خبير الأرصاد الجوية في مقطع مصور "كانت هناك الكثير من التشبيهات بيني وبين شخصيات ألعاب الفيديو، حيث ترى ظلال الشخصية فقط في الظلال، ثم تتمكن من استخدام تلك الشخصية وتظهر لك".

كما غرد هيرزوغ لاحقًا بأن غموض انقطاع الطاقة المصادف تم حله فعلًا، كاتبًا "لقد حل اللغز. أحد مهندسينا أخبرني أن الطاقة انقطعت بعد الساعة 3 عصرًا بقليل. ليس لدينا مصدر طاقة احتياطي لأضواء الاستوديو، ما أدى إلى انطفائها مع تحولنا إلى المولد. بعدها بساعتين عدنا إلى شبكة الطاقة وتكرر الأمر مجددًا".