أكدت جينيفر لوبيز أنها تزوجت من بن أفليك في لاس فيغاس خلال عطلة نهاية الأسبوع. ونشرت لوبيز صورة مرفقة معها تعليقًا قالت فيه: لقد فعلناها! الحب جميل. الحب لطيف. وتبين أنه يحتاج الصبر 20 عامًا.

وفي رسالتها على موقعها JLO.COM، قالت جينيفر لوبيز إن الزوجين حصلا على إذن الزواج ليلة السبت وبالكاد تمكنا من الوصول إلى الكنيسة في لاس فيغاس بحلول منتصف الليل.

وكانت لوبيز متحمسة بشأن حفلهما كاتبة "قد تجدين أفضل لحظة في حياتك في نفق الحب في لاس فيغاس عند الساعة 12:30 صباحًا، مع أطفالك ومن ستقضين حياتك معه"، ووقعت على رسالتها باسم "السيدة جينيفر لين أفليك".

وأعلنت لوبيز وأفليك خطوبتهما في أبريل الماضي، بعد إعادة إشعال علاقتهما الرومانسية إثر انفصال استمر 17 عامًا. وألغى الزوجان حينها حفل زفافهما قبل أيام فقط من الموعد المقرر لزواجهما. هذا ثاني زواج لأفليك والرابع للوبيز.