تصدرت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة عناوين الأخبار العربية والعالمية، وقائمة المواضيع الرائجة على مواقع التواصل في العالم العربي الأسبوع الماضي، خاصة مع وصوله للسعودية في زيارته الأولى منذ تولي إدارته السلطة بواشنطن.

ومما تفاعل معه رواد السوشال الميديا في المملكة على نطاق واسع طريقة سلامه بالـ "قبضة" على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقبل وصوله إلى السعودية تعرض للإحراج في إسرائيل مرتين.

وبعيداً عن السياسة، احتفى المغني الكوري الجنوبي ساي الأسبوع الماضي، بمرور عشرة أعوام على إصدار أغنيته الأيقونية "غانغنام ستايل".

ونبقى في أجواء الغناء.. حيث لا تزال أصداء أغنية "صح صح" للفنانة اللبنانية نانسي عجرم والمنتج الموسيقي والدي جي الأمريكي مارشميلو مستمرة على مواقع التواصل.

وأخيراً.. تزوج بين أفليك رسميًا من جينفير لوبيز، بحسب تأكيد مصدر مقرب من الأخيرة لشبكة CNN، وهذا ما أكدته لوبيز أيضًا في رسالة إخبارية وقعتها باسمها الجديد: السيدة جينيفر لين أفليك.