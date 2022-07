يقوم بعض ملاك الكلاب بجعل حيواناتهم الأليفة تشارك في حفلات زفافهم. من السير في الممر وحمل الورود إلى التقاط الصور والرقص معهم، توجد الآن خدمات رعاية الكلاب مثل For the Love of Paws، والتي لا تفعل شيئًا سوى تحضير الحيوانات الأليفة لحفلات الزفاف.

لكن الكلب كولونيل لم يسر في الممر فقط عندما تزوج مالكاه في بورتسموث برود آيلاند، إذ أن ركض مسرعًا تجاههما.

وتقول العروس، كيت جينو، إنها كانت قلقة على فستان الزفاف عندما رأت الكلب مسرعًا، غير أن العريس قام بحماية الفستان مهما كان الثمن، ووضع نفسه بين عروسه وكلبهما.

ومن المفترض أن تكون حفلات الزفاف لوضع خاتم على اصبع شريكك، لكن في هذه الحالة، أخرج العريس من سترته قطعة عظم للكلب.