غيرت شيرين عبد الوهاب أقوالها بشأن علاقتها مع حسام حبيب، في مداخلة هاتفية نارية لبرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، مداخلةٌ أوقعتها شيرين في مأزق بسبب زلة لسان زجت فيها باسم الموسيقار المصري الراحل حسن أبو السعود، خانها فيها التعبير عن الحال الذي وصلت إليه خلال فترة زواجها من حسام.

وبينما تسعى شيرين لاستعادة نفسها، أخدت المطربة المصرية أمال ماهر خطوة طال انتظارها من محبيها على طريق العودة، وذلك بالإعلان رسميًا عن أول حفلٍ لها في مصر منذ عامين، في التاسع والعشرين من يوليو.

وعادت أيضاً أغنية "بنت الجيران" إلى موقع يوتيوب، بعد أقل من شهر على حذفها واعتذار واضح من حسن شاكوش للملحن مدين عن تصريحه السابق.

مزاعم أخرى طالت الفنان أكرم حسني بسرقة كلمات أغنية "للي" التي كتبها للكينغ محمد منير، رد عليها في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وأمام الجدل الذي أثاره تامر حسني بخوضه تجربة الإخراج إلى جانب التمثيل والتأليف في فيلمه الأخير "بحبك" الذي طرح في موسم عيد الأضحى الفائت، حظي تامر بدعم رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ.

وعلى سيرة الإيرادات، لايزال الجدل مستمراً بين صناع الأفلام والنجوم المصريين، حول تصدر سباق الشباك في موسم سينما عيد الأضحى الماضي بمصر.

وأخيراً.. حظي إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم "تسليم أهالي" من بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد بتفاعل كبير في مصر، وكان الفيلم من آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.