حظيت المتسابقة آفا سويس ذات الـ18 عامًا بترحيب حار من حكام "مواهب أمريكا" بعد تجربة الأداء التي قامت بها، حيث قالت سويس إن أغنية "Remember" للمغنية لاورين ديغل ساعدتها في التعامل مع حادثة إطلاق النار في مدرسة أوكسفورد الثانوية أثناء عامها الدراسي الأخير.

وقالت سويس أمام حكام البرنامج والجمهور "عندما أغنيها، أتذكر الأمور الجيدة، أتذكر مجتمعي وعائلتي والحب، وأن كل ذلك متوفر لي وسيساعدني في الوصول إلى المكان الذي أريد الوصول إليه".

من جانبه، قال سايمون كاول، أحد حكام البرنامج، للمتسابقة "بالنسبة لي فإن هذه إحدى تجارب الاداء التي لن أنساها أبدًا. لدي احترام شديد لك حقًا. وفوق هذا كله، لديك صوت رائع".

حصلت سويس على موافقة بالإجماع من الحكام وستتأهل إلى الدور التالي من المسابقة.