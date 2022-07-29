بعد الصفعة سيئة السمعة.. شاهد كيف اعتذر ويل سميث لكريس روك

اعتذر الفنان الأمريكي ويل سميث، الجمعة، عبر مقطع فيديو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى زميله كريس روك، وذلك بعدما صفع الأخير على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار في 28 مارس الماضي.

وقال سميث في الفيديو "كل شيء غامض. لقد حاولت التواصل مع كريس والرسالة التي تلقيتها هي أنه غير مستعد للتحدث".

كما قدم سميث اعتذاره لوالدة كريس قائلًا "أريد أن أعتذر لوالدة كريس رأيت مقابلة أجرتها، وكان هذا أحد الأشياء حيال تلك اللحظة، لم أدرك، ولم أفكر بعدد الأشخاص الذين تألموا في تلك اللحظة".

مقطع الفيديو فاجأ العديد من متابعي ومعجبي سميث، إذ كان من المتوقع أنه قد يجري مقابلة مع برنامج بارز أو أن يظهر مع زوجته جيدا بينكت سميث في برنامجها الحواري "ريد تيبل توك"، لكنه ظهر بدلًا من ذلك في مقطع الفيديو الذي قدم الاعتذار من خلاله.

ويترقب متابعو القضية ما سيقوله كريس روك الليلة من عدمه في جولته الكوميدية في مسرح فوكس بأتلانتا، بعدما وضع سميث بمقطع الفيديو الذي نشره الكرة في ملعب زميله وصديقه منذ وقت طويل.